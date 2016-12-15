Москва, 15 декабря, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Откровенный разговор с представителями НАТО по вопросам безопасности в Европе Россия планирует провести на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе 19 декабря, заявил журналистам постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

В частности, Грушко сообщил, что заседание Совета Россия-НАТО назначено на 19 декабря и российские представители рассчитывают на откровенный разговор по вопросам безопасности в Европе с учетом результатов натовских усилений на так называемом «восточном фланге».

Стоит отметить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что заседание совета будет посвящено вопросам прозрачности военной деятельности в Европе, кризису на Украине, а также мерам по снижению риска военных инцидентов и несчастных случаев.

Предыдущая встреча Совета Россия-НАТО на уровне послов прошла в Брюсселе 13 июля, через несколько дней после саммита НАТО в Варшаве. С тех пор российская сторона постоянно подчеркивала, что следующее заседание Совета состоится тогда, когда североатлантический альянс будет готов к содержательному диалогу, а не к повторению политических демаршей.

Напомним, результатом саммита НАТО в Варшаве было принятие решений о ротационном размещении в Польше и Прибалтике четырех многонациональных мотопехотных батальонов, дополненных сухопутными войсками армии США численностью до бригады, создания вблизи российских границ складов тяжелого вооружения, боеприпасов и техники, а также региональных штабов для быстрой переброски туда дополнительных воинских контингентов НАТО.