Нагато, Япония, 15 декабря, 2016, 20:31 — ИА Регнум. После переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в городе Нагато состоялся традиционный обмен подарками. Об этом сегодня, 15 декабря, пишет «Российская газета».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Российский лидер вручил Абэ угольный самовар 1870 года выпуска из меди и дерева, а также картину художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Подарок Абэ был более символичным и дешевым. Японский премьер вручил Путину репродукцию 6-метровой картины «Прибытие Путятина» в японском стиле на специальной бумаге. Картина выглядит как свиток пергамента, но изготовлена при помощи новейшей технологии — специального лазерного принтера.

Оригинал этой картины считается культурной ценностью государственного значения Японии. Она была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Эта картина посвящена визиту русского адмирала Евфимия Путятина в Японию в 1853 году. Результатом дипломатической миссии Путятина стало заключение первого русско-японского договора, называемого Симодским (по названию города, где проходили переговоры между Путятиным и японским чиновником Тосиакири Кавадзи.