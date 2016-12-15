Брюссель, 15 декабря, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Европейский парламент может заблокировать Брексит, если лидеры ЕС исключат законодателей из переговорного процесса, сообщает 15 декабря Reuters.

Connect Euranet Здание Европарламента

«Если мы не участвуем в этом процессе, мы не можем дать на него свое согласие. В такой ситуации у Великобритании могут возникнуть проблемы с выходом из ЕС», — заявил председатель Европарламента Мартин Шульц.

Такова была реакция на план ведения переговоров, в котором нет места парламентариям. Однако, для подтверждения Брексита, необходима ратификация соглашения парламентом. При этом Шульц высказал обеспокоенность раскола Европарламента, в котором достаточное количество евроскептиков, включая британскую UKIP, которая наверняка будет голосовать за ратификацию соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Желание игнорировать парламент уже давно стало частью политики Брюсселя. Несотря на то, что Шульц подчеркивает, что правительство и Европарламент не противники, а союзники. Тем не менее противоречия дают о себе знать, что также отразится на вопросе Брексита.

Напомним, 23 июня Великобритания проголосовала за выход из ЕС, формальная процедура должна начаться в конце марта, как это запланировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.