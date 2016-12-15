Дамаск, 15 декабря, 2016, 19:52 — ИА Регнум. «Стойкость жителей Алеппо и всего сирийского народа внесли свой вклад в историческую победу, после которой изменится ход событий в Сирии, на Ближнем Востоке и мировой арене», — заявил президент Сирии Башар Асад, поздравляя сирийцев с освобождением Алеппо в эфире телеканала Alikhbaria.

Beshr Abdulhadi Алеппо очищен от террористов

Асад подчеркнул, что освобождение Алеппо стало возможным благодаря действиям национальной армии Сирии и союзников страны. Президент Сирийской арабской республики отметил, что в Алеппо в данный момент происходят исторические события.

Напомним, 15 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил России официально сообщил, что правительственные войска очистили от террористов все районы сирийского города Алеппо, ранее находившиеся под контролем боевиков.