Рязань, 15 декабря, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно отрыт 15 декабря в городе Спасске Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. В церемонии открытия приняли участие глава региона Олег Ковалев и депутат Госдумы РФ от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Советский плакат «Молодежь — на стадионы!»

Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, площадки для занятий борьбой, фитнесом, хореографией, тренажерный зал, помещение для игры в теннис, плавательный бассейн. На базе ФОК создана детско-юношеская спортивная школа «Евпатий Коловрат». Плаванием, баскетболом, футболом, боксом, джиу-джитсу и дзюдо смогут заниматься более 300 детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Сметная стоимость комплекса составила 142,5 млн рублей — из этой суммы 90 млн рублей привлечено из федерального бюджета.

Губернатор Олег Ковалев, приветствуя участников торжественной церемонии, отметил, что теперь у жителей Спасска расширились возможности для занятий спортом, укрепления своего здоровья.

«Это достойное вложение в человеческий капитал. На его сохранении и умножении президент России Владимир Владимирович Путин сделал акцент в своем Послании Федеральному Собранию — сказал глава региона. — В Рязанской области мы продолжим работу по выполнению этой стратегической задачи, развивая здравоохранение, образование, создавая современную инфраструктуру в регионе».

Олег Ковалев отметил, что за последние годы в районах региона построено более 20 современных спортивных объектов — в том числе Академия тенниса имени Николая Озерова, биатлонный и автомобильно-спортивный комплексы. Сейчас ведется строительство Центра единоборств, в планах — открытие новых физкультурно-оздоровительных центров в Кораблино, Клепиках и других районах.

Андрей Макаров в свою очередь подчеркнул, что создание таких универсальных спорткомплексом в районах — это существенный вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, что, прежде всего, важно для молодого поколения.