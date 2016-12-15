Симферополь, 15 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Пики потребления электроэнергии в Крыму утром и вечером из-за заморозков превысили 1300 МВт, в связи с чем на полуострове возник дефицит электроэнергии. Энергопоставляющая компания «Крымэнерго» запустила резервные источники питания, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Электрические вилки

«С целью недопущения срабатывания противоаварийной автоматики на высоковольтных объектах ГУП «Крымэнерго» ежедневно в часы пиковой нагрузки запускает в работу автономные резервные источники питания (дизельные генераторы), призванные покрыть образовавшийся дефицит и снизить энергопотребление в сети», — сообщили в «Крымэнерго».

При этом на предприятии призывают крымчан снизить расход электроэнергии в утренние и вечерние часы и отказаться на это время от использования электронагревательных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, энергомост с Кубани даёт полуострову мощность до 800 МВт. КрымТЭЦ выдаёт около 110 МВт, мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) — около 300 МВт. Также используются солнечные и ветровые электростанции.