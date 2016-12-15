Ставрополь, 15 декабря, 2016, 19:24 — ИА Регнум.



Юрий Пименов. В магазине. 1938

В Ставропольском крае принят закон о поддержке потребительской кооперации. Соответствующие поправки в существующий региональный закон «О государственной поддержке организаций потребительской кооперации» приняты 15 декабря на заседании парламента региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон вносит поправки, предусматривающие планирование предоставления государственной поддержки организациям потребительской кооперации в форме субсидий на трехлетний период.

Кроме того, законопроект исключает положение об участии организаций потребительской кооперации в лизинговой деятельности.

На заседании было отмечено, что существующий закон не соответствует современным требованиям к регулированию этой области. В связи с этим в крае будет создана работая группа с участием депутатов, органов госвласти и самих организаций потребкооперации для создания нового закона, полноценно регулирующего господдержку этой области.

С соответствующим предложением выступил глава фракции «Единой России» в думе края Юрий Гонтарь. Егосразу же поддержал представитель фракции КПРФ Виктор Лозовой.

Напомним, важность поддержки потребительской кооперации отметил в своем послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин.