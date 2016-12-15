Вашингтон, 15 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Количество пользователей инстаграм увеличилось до 600 миллионов, сообщает 15 декабря Reuters.

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Приложение для обмена фото зарегистрировали 100 миллионов человек с июня 2016 года, когда компания чествовала своего 500-миллионого пользователя.

Такой успех стал возможен благодаря многочисленным обновлениям сервиса, включающим новые функции, а также новые инструменты усиливающие безопасность приложения.

Напомним, в апреле 2012 года компания Facebook приобрела инстаграм, стоимость сделки составила около 1 миллиарда долларов. По оценкам экспертов инстаграм может принести компании прибыль в 1,5 миллиардов долларов.