Ташкент, 15 декабря, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Зойир Мирзаев и Танзила Нарбаева указами президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначены новыми заместителями премьер-министра Республики Узбекистан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Беньков. У священного мазара (фрагмент). 1929

Зойир Мирзаев до этого назначения работал хокимом (главой администрации) Самаркандской области, а Танзила Нарбаева — председателем Федерации профсоюзов Узбекистана.

Таким образом, структура руководства Кабинета министров Республики Узбекистан и распределенные полномочия выглядят следующим образом:

Арипов Абдулла Нигматович — премьер-министр Республики Узбекистан. Информационно-аналитический департамент по вопросам образования и науки, Информационно-аналитический департамент по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций

Раматов Ачилбай Жуманиязович — первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари» (желдороги) — руководитель Комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии. Информационно-аналитический департамент по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий, Информационно-аналитический департамент по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии

Азимов Рустам Содикович — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранный инвестиций. Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранный инвестиций

Мирзаев Зойир Тоирович — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, министр сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан — руководитель Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров. Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских

Ибрагимов Гуломжон Иномович — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности. Информационно-аналитический департамент по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности

Розукулов Улугбек Убайдуллаевич — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель правления АК «Узавтосаноат» — руководитель Комплекса по вопросам развития экспортного потенциала и машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции. Информационно-аналитический департамент по вопросам экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики. Информационно-аналитический департамент по вопросам развития машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции

Икрамов Адхам Ильхамович — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, министр здравоохранения Республики Узбекистан — руководитель Комплекса по вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта. Информационно-аналитический департамент по вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта

Нарбаева Танзила Камаловна — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Комитета женщин Узбекистана