Екатеринбург, 15 декабря, 2016, 19:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге готовится к печати стихотворный сборник «Музыка светлой печали». Это уже третья книга уральского ученого-филолога и поэта Виталия Шкиндера, автора более 600 самобытных стихотворений.

Stihi.ru Виталий Шкиндер

Виталий Шкиндер родился в 1941 году на станции Бисер Пермской области (теперь — Пермский край). Как он сам вспоминает, период его взросления совпал с тяжелым послевоенным временем. Затем, работа на заводе. А в 1965 г. закончил Виталий Шкиндер закончил филологический факультет Пермского государственного университета. Затем служба в армии (Дальний Восток), работа в школе, в Пермском педагогическом институте. В 1975 г. закончил аспирантуру при Академии педагогических наук СССР), после чего заведовал кафедрой в Пермском педагогическом университете.

С 1995 года в Екатеринбурге. С 2008 года Виталий Шкиндер — доцент кафедры социальной работы Уральского государственного медицинского университета. За сорок лет работы в уральских вузах им опубликовано более 180 научных работ (статьи, учебно-методические пособия, монографии).

«Мгновения летящих дней мы прожили не так уж плохо. Эпоха делает людей. А люди делают эпоху», написал Виталий Шкиндер в одном из своих стихотворений. По его собственному признанию, поэтическое творчество и наука были и остаются главными занятиями его жизни.

В последнем поэтическом сборнике Collegium, посвященном юбилею Уральского государственного медицинского университета, поэт размышляет о судьбе нашей Родины, о благородстве профессии медика, и. конечно, о любви. «Пыхтит компьютер — мертвый стихоробот. Слова щебечут, словно воробьи. Ведь, как писал поэт советский, Роберт, все в жизни начинается с любви»!

Виталий Шкиндер — участник различных поэтических форумов и марафонов. Его имя известно не только на малой Родине. Стихи привлекают искренностью, неравнодушием и желанием сделать каждого из нас лучше, честнее, добрее. А в наши очень не простые времена, это и есть настоящая гражданская позиция.

«Бессмертным стать к концу короткой жизни,

Увы, мой друг, не каждому дано.

Но мы должны свой долг отдать Отчизне —

У каждого свое Бородино»!