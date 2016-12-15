Владимир, 15 декабря, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Школы Владимира уходят на карантин из-за гриппа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в школе №44 занятия прекращены до 17 декабря. При этом в школе №25, где ранее отменялись уроки, 16 декабря ученики вновь сядут за парты.

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«В двенадцати школах города на карантин отправлены от одного до трех классов, в школе №6 — семь классов, в детском саду №48 — две группы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемиологический порог во Владимирской области превышен на 16%, в областном центре — на 41,6%. Также превышение среднего уровня по региону зафиксировано в Ковровском и Гусь-Хрустальном районе в городе Радужном. Причем, в области зафиксированы семь случаев «гонконгского» гриппа.