Рязань, 15 декабря, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Депутаты Рязанской областной думы приняли бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы. Причем, планируется, что в 2017 году казна будет бездефицитной. Расходы и доходы бюджета одинаковые и равны 43,404 млрд рублей.

Rznoblduma.ru Обсуждение областного бюджета

76% расходов придутся на социальную сферу. Так называемый «детский бюджет», то есть те деньги, которые пойдут на цели, так или иначе касающиеся детей, сформирован в размере 12,5 млрд рублей. Также 1,4 млрд рублей запланированы под повышение зарплат бюджетников.

ИА REGNUM отмечает, что в первом чтении бюджет был принят с несколько меньшими параметрами. Расходы и доходы также были равны, но составляли они почти 39,9 млрд рублей.

К слову, 14 декабря на пресс-конференции губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил, что «в 2017 году самый жесткий бюджет» за все время его руководства (то есть с 2008 года). В следующем году, по данным главы региона, будет продолжен работа над централизацией госзакупок в целях сокращения бюджетных трат.

Также не обошлось принятие бюджета и из-за одной неприятной ситуации. Прокуратура Рязанской области выяснила, что депутаты хотят отменить индексацию материнского капитала — из-за острой нехватки денег. После вмешательства надзорного органа индексацию вернули.