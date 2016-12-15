Чебоксары, 15 декабря, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает сокращаться поголовье коров и производство молока в хозяйствах населения, на долю которых приходится 65,15% сырого молока. Республике удаётся сохранить объёмы молочного производства за счёт работы сельхозпредприятий и фермеров. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Cap.ru, Минсельхоз Чувашии Открытие новой фермы в Чувашии

За 11 месяцев в Чувашии в хозяйствах всех категорий произведено 396,4 тыс. тонны молока. Это на 0,05% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе на частные подворья приходится 258,6 тыс. тонн сырого молока (или 65,15% произведённого в республике), при этом в хозяйствах населения производство молока сократилось на 1,7%. Сельхозпредприятия обеспечили 117 тыс. тонн молока — рост на 2,2%. В фермерских хозяйствах произведено 20,9 тыс. тонн молока, что на 11% больше по сравнению с январем-ноябрем 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние годы население Чувашии стало резко сокращать производство молока на продажу. В 2008 году населением производилось 75,4% всего объёма молока в республике, в 2014 году этот показатель снижен до 67,7%. Как следствие — производство молока в Чувашии снижается: в 2009 и 2010 годах в хозяйствах всех категорий было произведено 495 тыс. тонн, в 2011 году — 489 тыс. тонн, в 2012-м — 458 тыс. тонн, в 2013 и 2014 годах — 423 тыс. тонн. В 2015 году показан едва заметный рост за счёт увеличения средних надоев, составив 424,1 тыс. тонн.

Также сокращается поголовье КРС. На 1 декабря в Чувашии насчитывалось 194,8 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 0,2% меньше по сравнению с данными на 1 декабря 2015 года. В том числе в хозяйствах населения поголовье сократилось на 2,2% — до 118,5 тыс. Численность коров уменьшилась на 0,7% и составила 91,9 тыс. голов. Из них в частных подворьях содержалось 61,7 тыс. коров, что на 2,1% меньше годом ранее.

Отметим, что в Чувашии продолжают резать коров, так как продавать сырое молоко становится невыгодным из-за низких закупочных цен и дефицита кормов. Крестьяне лишаются небольшого, но некогда стабильного дохода, что ещё сильнее бьёт по селянам в условиях кризиса. Проблема низких закупочных цен кардинально не решается. Власти, которые оказываются бессильны перед аппетитом перекупщиков, находят разные причины: если раньше ссылались на сезонные колебания, затем вдруг выяснилось, что причиной стало повышение зарплаты сельским бюджетникам и отсутствие необходимости «этим заниматься».

Напомним, по данным Агро-Инноваций, в январе 2016 года в Чувашии сырое молоко закупалось у населения в среднем по цене за 21,29 руб/кг, в мае упала до 19,09 рублей, в июне — до 18,25 рублей, в октябре достигла 21,8 рублей. В настоящее время средняя закупочная цена, по официальным данным, составляет 24 рубля. Реальные закупочные цены, со слов крестьян, гораздо ниже.

По данным Чувашстата, за неделю, с 6 по 12 декабря, в магазинах из продовольственных товаров более всего подорожало молоко. Цена цельного стерилизованного молока 2,5−3,2% жирности выросла на 4,7% и достигла в среднем 70,25 руб/кг, пастеризованное молоко на прилавках подорожало за неделю на 0,3% и составило в среднем 56,22 руб/л.