Лондон, 15 декабря, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Путин лично участвовал во взломе компьютеров, обслуживавших американские выборы. Об этом доверительно сообщает своим читателям корреспондент газеты The Independent Питер Уокер.

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«Два высокопоставленных лица из американской разведслужбы, пожелавшие сохранить анонимность, заявляют о персональном контроле Путиным всех процессов, — пишет журналист. — Возможно, поначалу он просто хотел отомстить Хиллари Клинтон, а потом, когда ситуация стала развиваться, решил выставить напоказ коррупцию в Штатах и отколоть их от главных союзников». Итак, легким движением руки выборы превращаются…

«Версию о личном участии Путина фактически поддерживает экс-посол США в России Майкл Макфол, считающий, что «это очень похоже на Путина», за которым он наблюдал. Клинтон создала Путину проблемы в 2011-м во время кампании по выборам в Думу. Теперь он решил взять реванш и протолкнул в президентское кресло Трампа, к которому питает личную симпатию», — подчеркивает Уокер, нисколько не подвергая сомнению идею, что «похожесть» может считаться достаточным доказательством чьего-либо авторства.

Уокер утверждает, ссылаясь, в свою очередь, на репортаж телеканала NBC, что «последние новости из разведки имеют под собой почву более основательную, чем заявление 17 спецслужб, в котором Россию обвиняли во взломе серверов Демократической партии. Те же два неназванных разведчика сообщили, что при обыске вашингтонских офисов Демпартии были обнаружены устройства, которые могли быть использованы для прослушивания и записи телефонных переговоров».