Турция хочет создать лагерь для беженцев на 100 000 человек
Анкара, 15 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Турция рассматривает возможность для создания лагеря для мирных жителей эвакуированных из Алеппо, число таковых может достигнуть 100 000, заявил Вейси Кайнак, вице-премьер Турции, сообщает 15 декабря Reuters.
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Лагерь беженцев в Турции
Кайнак сообщил журналистам, что в сирийской провинции Идлиб недостаточно безопасного места для беженцев, поэтому рано или поздно все равно возникнет необходимость создания такого лагеря.
Напомним, турецкая армия начиная с 24 августа 2016 года осуществляет на территории Сирии операцию «Щит Евфрата», официальной целью которой является борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдскими повстанческими отрядами.