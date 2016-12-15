Анкара, 15 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Турция рассматривает возможность для создания лагеря для мирных жителей эвакуированных из Алеппо, число таковых может достигнуть 100 000, заявил Вейси Кайнак, вице-премьер Турции, сообщает 15 декабря Reuters.

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Лагерь беженцев в Турции

Кайнак сообщил журналистам, что в сирийской провинции Идлиб недостаточно безопасного места для беженцев, поэтому рано или поздно все равно возникнет необходимость создания такого лагеря.

Напомним, турецкая армия начиная с 24 августа 2016 года осуществляет на территории Сирии операцию «Щит Евфрата», официальной целью которой является борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдскими повстанческими отрядами.