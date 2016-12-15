Самара, 15 декабря, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Российские силовики проводят спецоперацию на окраине Самары, где по предварительным данным, находится склад с оружием боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 15 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Mil.ru Спецоперация

Сообщается, что спецоперация проводится в поселке Зубчаниновка в пригороде Самары. В одной из квартир жилого дома в этом поселке может находится склад с оружием и взрывчаткой, а также члены ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, оперативники ФСБ и медики. Местность, прилегающая к дому, оцеплена.

Напомним, ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических актов в Москве, Крыму и Ростовской области. Боевики, готовившие теракты задержаны и обезврежены. Их оружие и боеприпасы изъяты в ходе спецопераций.