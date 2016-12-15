Москва, 15 декабря, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Стрелковое оружие и поврежденная военная техника сирийской армии, которые могли быть захвачены боевиками в Пальмире как трофеи, не опасны для международной коалиции во главе с США, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

Таким образом Конашенков прокомментировал слова американского генерала Стивена Таунсенда, заявившего, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» могли захватить в сирийской Пальмире «бронетехнику, стрелковое оружие, тяжелые вооружения, возможно, средства противовоздушной обороны».

Генерал-майор Конашенков посоветовал генералу Таунсенду озаботиться тем фактом, что Конгресс США разрешил поставку исламистским боевикам в Сирии в 2017 году американских переносных зенитных ракетных комплексов. ПЗРК не являются оружием избирательного действия и могут использоваться против самолетов любого государства, включая и США.

Конашенков напомнил, что «террористические группировки приручить невозможно». «Рано или поздно они отгрызают руку дающего» и рекомендовал представителям Пентагона более тревожиться этим обстоятельством, если они являются «военными профессионалами».

Напомним, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд 14 декабря на брифинге в Пентагоне заявил, что оружие, захваченное «Исламским государством» в Пальмире, может включать в себя бронемашины и средства ПВО.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики, участвовавшие в захвате Пальмиры, были оснащены более совершенным оружием, которого у них ранее не наблюдалось. Кроме того, президент подчеркнул, что захват древнего города стал возможен благодаря бездействию американских ВВС.