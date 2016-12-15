Лондон, 15 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Британская The Times переживает за Запад в Сирии, подавая это как сочувствие сирийскому народу, стоящий над которым «диктатор Асад» победил в Алеппо и теперь рассчитывает прибрать к рукам остальную страну. Его страну, между прочим. «Взятие Алеппо укрепит положение Асада, — уверены авторы редакционной статьи, озаглавленной просто сногсшибательно: «Сталинград Асада». — Теперь он с помощью Москвы и Тегерана контролирует практически всю городскую Сирию — Дамаск и Алеппо».

Freedom House Алеппо

«Битву за последний город называли Сталинградом — настолько упорными здесь были бои, настолько стратегически важен был этот населенный пункт. Асад выиграл, баланс сил в регионе изменился в его пользу, — констатирует издание. — Теперь он возьмется за Идлиб, куда ушли выбитые из Алеппо повстанцы. Россия ему наверняка поможет с присущей ей жестокостью. Однако Асаду не стоит рассчитывать, что ось Москва — Тегеран просуществует долго. Слишком разные интересы у ее составляющих. Новая администрация США обязана противоречия двух союзников сирийского режима использовать в своих интересах, а на все компании, связанные с Иранской революционной гвардией наложить санкции, препятствующие их работе на американском рынке».

Сомнительно, что Иран, проживший долгие десять лет в условиях тотальных санкций и не развалившийся от этого, испугается каких-то мелких секторальных ограничений. Сами авторы Times тоже не верят в то, что говорят и потому предлагают Великобритании «срочно направить в Алеппо беспилотники для съемки зверств и преступлений, творимых Асадом. Сирийский лидер должен знать, что за свои деяния рано или поздно он попадет в Гаагу». Похоже, что историю Второй Мировой авторы текста в Times знают из рук вон плохо. А то бы припомнили, что победитель в Сталинградской битве выиграл в конечном итоге и всю войну.