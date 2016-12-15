Москва, 15 декабря, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Сирийской правительственной армии удалось стабилизировать фронт в районе Пальмиры, войска Башара Асада готовятся к контрнаступлению. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил на специальном брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Mil.ru У Пальмиры

Он сообщил, что сирийским правительственным силам удалось отбить многократные попытки наступления боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В настоящее время линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор. Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру», — заявил Познихир. Известно, что город Тьяс располагается в 40 километрах к западу от Пальмиры.

Напомним, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пользуясь тем, что США приостановили штурм Ракки и Мосула, сосредоточили под Пальмирой ударную группировку в пять тысяч человек и взяли город штурмом. Сирийским правительственным силам не удалось удержать город, так как основные силы асадовских войск заняты ликвидацией боевиков в Алеппо. При оставлении Пальмиры правительственные силы эвакуировали 80% мирного населения.