Москва, 15 декабря, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинги одобрения обеих палат Федерального собрания (Госдумы и Совета Федерации), замеряемые раз в месяц, растут: с 47,7% в ноябре до 52,1% (и это максимальный показатель в 2016 году) в декабре и с 46,6% до 50,5%, соответственно."Это не может не радовать, потому что в течение последних десятилетий рейтинг только падал и колебался в районе 20−30%, а сейчас, по данным ВЦИОМ, перешкалил за 50%. Связываю это в первую очередь с фактором нового председателя — Вячеслава Викторовича Володина», — цитирует ТАСС Игоря Лебедева.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Депутат подчеркнул, что «оценка любой организации и ее работы связывается с ее руководителем». «Говорим о Думе — подразумеваем Володин, в первую очередь это связано с его личным рейтингом, народ ему верит», — уверен политик.

Игорь Лебедев также добавил, что в VII созыве «парламент действительно стал местом для дискуссий и превратился из «бешенного принтера», тупо печатающего законы, в орган, который обсуждает». Кроме того, по мнению вице-спикера палаты, немаловажным фактором является резкое повышение дисциплины депутатов.

«Народ увидел, что депутаты действительно стали работать, а не прикрываться неприкосновенностью от правоохранительных органов», — сказал депутат.

Игорь Лебедев также прокомментировал данные ВИЦОМ о снижении рейтинга ЛДПР в декабре (с 13,1% до 12,0%). По его словам, это обусловлено отсутствием в данный момент выборов. «Сейчас после тяжелой избирательной кампании партия не ведет активной работы, дайте отдохнуть избирателям от нас. В партии люди тоже работают, им тоже нужно отдыхать. Если бы мы сейчас находились в том же рабочем режиме, что и во время избирательной кампании, рейтинг бы рос», — подчеркнул Игорь Лебедев.

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