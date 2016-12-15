Москва, 15 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование, в котором констатировал рост рейтинга основных государственных и общественных институтов РФ. В частности, согласно данным, рейтинги одобрения обеих палат Федерального собрания (Госдумы и Совета Федерации) выросли: с 47,7% в ноябре до 52,1% (и это максимальный показатель в 2016 году) в декабре и с 46,6% до 50,5%, соответственно.

Duma.gov.ru Иван Мельников

«С ростом доверия к Госдуме не поспоришь. Во-первых, граждане действительно хотели видеть усиление дисциплины в парламенте. Во-вторых, принятые меры действительно работают и получают хорошее освещение в СМИ», — цитирует ТАСС Ивана Мельникова. «Так что, этот рост доверия объясним, радует и должен сработать на авторитет всех представленных партий. В целом же работы в этом направлении еще непочатый край, главным критерием оценки для нас будет являться явка граждан на выборы разных уровней», — добавил Иван Мельников.

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