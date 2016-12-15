Ярославль, 15 декабря, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Ярославская область получит 500 тонн противогололедного реагента от мэрии города Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и СергейСобянин

15 декабря 144 тонны противогололедного реагента доставлены в ярославское государственное предприятие «Ярдормост», которое обслуживает региональные дороги. Еще одна партия сегодня вечером прибудет в Переславль-Залесский. Оставшееся количество от 500 тонн ожидается областными дорожниками в Ярославле и Рыбинске до конца рабочей недели.

«Мы благодарны мэрии Москвы, лично Сергею Собянину за оказываемую помощь. В зимний период руководство региона обращает особое внимание на качественную обработку улично-дорожной сети, поэтому, безусловно, необходимость есть. На сегодняшний день состояние дорог и пешеходных маршрутов в городах и муниципальных образованиях находится на контроле Правительства», — отметил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.

Оказанная помощь — очередной этап соглашения, подписанного 25 ноября между Правительством Ярославской области и мэрией Москвы. Напомним, что в рамках этого соглашения регион получил уборочную технику, а также межбюджетный трансферт в размере 600 миллионов рублей, который будет направлен на реконструкцию всего исторического ансамбля зданий Советской площади Ярославля.