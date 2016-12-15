Грозный, 15 декабря, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарной помощи направил в Сирию Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Всего жителям пострадавшей от войны республики будет доставлено 60 тонн продуктов питания, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Mil.ru Гуманитарная помощь

На средства фонда закуплено 60 тонн продуктов питания — по 20 тонн муки, сахара и риса. Гуманитарный груз из Чечни в Сирию доставит авиация МЧС России.

«Сегодня из подмосковного Раменского в аэропорт города Грозного вылетел самолет Ил-76 МЧС России для осуществления доставки в Сирийскую Арабскую Республику 60 тонн продуктов питания. Спецборт МЧС России доставит гуманитарный груз на авиабазу Хмеймим», — сообщил заместитель начальника МЧС России по ЧР Мухтар Орцуев.

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Чеченский фонд оказал помощь тысячам жителей освобожденного города в Сирии

Отметим, что гуманитарные грузы из Чечни направляются в Сирию регулярно. Так, в сентябре к празднику Курбан-байрам Фонд имени Ахмата Кадырова закупил более 80 тысяч овец, верблюдов и коров для жителей Сирии. Крупная благотворительная акция была проведена в преддверии праздника Ураза-байрам в июле текущего года. Около 1000 семей получили от РОФ продукты питания, более 1270 детей — игрушки.