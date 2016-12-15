Ярославль, 15 декабря, 2016, 17:57 — ИА Регнум. На 15 декабря 2016 года на карантин по гриппу закрыты 17 классов в 7 школах — данные пока есть только по Ярославлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Школьный класс

Кроме того полностью закрыта гимназия №3. Такое решение приняла директор учебного заведения после того как на занятия не пришло 30% учеников.

Как подчеркнули в департаменте образования Ярославской области, в целом по региону количество учеников, отсутствующих на занятиях по причине болезни, соответствует средним показателям. Однако, следует понимать, что дети в осенне-зимний период наиболее подвержены риску заболеваемости. Сегодня в образовательных организациях области принимаются все необходимые профилактические меры (чаще проветриваются помещения, ребята проходят медицинский осмотр, также рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий).

Получить полную информацию о числе заболевших, о вирусах и их опасности, и о предпринимаемых мерах в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области оперативно не удалось. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в приемной главы ведомства, руководителя управления Александра Звягина на месте нет, а иные сотрудники управления с журналистами общаться не могут — на общение с прессой наложен запрет.