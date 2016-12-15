Москва, 15 декабря, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Сирийские правительственные силы и отряды народного ополчения смогли окончательно выбить террористов из всех кварталов Восточного Алеппо. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил на специальном брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Pixabay.com Сирийский флаг

«Правительственные войска и отряды народного ополчения завершают операцию по освобождению от террористов восточных районов экономической столицы Сирии — города Алеппо. В результате наступательных действий боевики выбиты из всех кварталов, находившихся под их контролем», — заявил Познихир. В ходе боев сирийская армия уничтожила порядка 900 боевиков, десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники, добавил генерал.

Он отметил, что в результате проведенной операции от террористов полностью освобождено 105 кварталов города Алеппо на общей площади 78,5 квадратных километра.

При этом Познихир обратил внимание, что согласно приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, боевая авиация Воздушно-космических сил России не применяется в Алеппо с 18 октября этого года.

Бои в Алеппо начались ещё в 2012 году. К концу 2012 года террористам удалось взять под контроль восточные районы Алеппо — сирийская армия смогла удержать только западные районы. Несколько лет город оставался разделенным — линия фронта проходила прямо через кварталы городской застройки, постоянно велись уличные бои.

Только к осени 2016 года удалось переломить ситуацию. Только благодаря комплексной военной поддержке со стороны России сирийским войскам удалось овладеть Алеппо. Теперь открывается возможность начать наступление на группировки террористов в районе Идлиба и очистить от боевиков всю северо-западную Сирию.