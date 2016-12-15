Тамбов, 15 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. 19 декабря в Тамбове пройдет новогодний губернаторский молодёжный карнавал, на который получили приглашение более 500 юношей и девушек со всей области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Новогодний карнавал

Чествование лучших представителей талантливой молодежи региона ежегодно организует управление по связям с общественностью администрации области. Приглашенные юноши и девушки — это лучшие студенты высших и средних учебных заведений, активисты молодежных движений и волонтеры, победители олимпиад и творческих конкурсов, успешные молодые актеры, спортсмены, ученые, а также молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Центральной темой карнавала станет главное событие этой зимы — «Новогодняя столица России» — Тамбов. В праздничной программе примут участие яркие творческие коллективы области. Тамбовский драмтеатр, где состоится карнавал, превратится в импровизированные конкурсные и развлекательные площадки под названием «Добро пожаловать в Новогоднюю столицу!».

Гости примут участие в конкурсе карнавальных костюмов, новогодних аттракционах и весёлых эстафетах, посетят творческие мастерские. Во время карнавала состоится церемония награждения лучших представителей творческой молодежи, некоммерческих общественных организаций, добровольческих отрядов и людей, которые на протяжении долгого времени поддерживают развитие молодежной политики на территории Тамбовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год Тамбов встречает в статусе новогодней столицей России. Знаковые мероприятия в новогодней столице будут проходить каждую субботу. Cимволом новогодних празднеств cтанет высеченная изо льда пятиметровая ледяная скульптура тамбовского волк. Всего с 10 декабря по 7 января по всей области пройдет около 600 праздничных мероприятий.