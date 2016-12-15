Тамбов, 15 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в тройку лидеров по результатам оценки эффективности реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Оценивалось достижение установленных целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, а также их позитивной динамики.

Tambov.gov.ru Операция

Результаты были озвучены в Москве специалистами Министерства здравоохранения России и Фонда обязательного медицинского страхования. На базе Института развития дополнительного профессионального образования они провели тематические занятия, в которых участвовали специалисты управления здравоохранения Тамбовской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования. Участники обсудили вопросы реализации программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи за 2015 год в регионах, а также формирование и экономическое обоснование территориальных программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Тамбовские власти подчёркивают, что система здравоохранения на Тамбовщине совершила «качественный рывок за последнее время». Финансирование отрасли по сравнению с 2010 годом выросло более чем в 2 раза и в 2015 году составило 13,6 млрд рублей, из которых почти 6 млрд — средства областного бюджета. Это позволило закупить современное оборудование, увеличить зарплату медперсоналу, провести ремонты в больницах, поликлиниках и ФАПах, подготовить и направить на работу в учреждения здравоохранения молодых специалистов.

Глава администрации области Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что здравоохранение остается одной из приоритетных сфер. Повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей — это ключевая задача, которую региональные власти последовательно решают на протяжении последнего времени. В 2016 году также велась работа по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений региона.

Напомним, бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов будет социально ориентированным. Прирост планируемых расходов на здравоохранение области в 2017 году за счет всех источников финансирования сохранит положительную динамику и составит около 3%.

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Отметим, что большой социальный отклик получает работа автопоезда «Забота», который курсирует по муниципалитетам области. Все желающие могут обследоваться сразу у нескольких специалистов, которые прибывают на автопоезде. Осенью этого года врачи осмотрели почти 5,5 тыс. человек. Почти у 800 пациентов были впервые выявлены острые и хронические заболевания. Они получили направления на дополнительные обследования в центральные районные больницы и областные учреждения здравоохранения. Кроме того, у 7 человек диагностирован сахарный диабет, а в 18 случаях — онкология. Дважды врачи тамбовских клиник первыми пришли на помощь и спасли жизни людям, у которых случился инфаркт.

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