Москва, 15 декабря, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Российской Федерации Алексея Синякова, который обвинялся в государственной измене. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Life.

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Сообщается, что Синяков будучи полковником министерства обороны России был задержан в конце 2015 года по подозрению в государственной измене. Лефортовский суд Москвы дал санкцию на арест Синякова.

Подробности дела полковника Синякова не раскрываются, так как оно носит гриф «секретно». Мосгорсуд признал его виновным в государственной изменен и назначил наказание в виде 12 лет колонии строго режима, 1 год ограничения свободы после освобождения. Также Синякова лишили звания полковника запаса.

Адвокат Синякова и его супруга не пожелали пообщаться с прессой после оглашения приговора и покинули суд в расстроенных чувствах.