Рязань, 15 декабря, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Новый лечебный корпус клинической больницы имени Н.А. Семашко открылся в Рязани 15 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, корпус рассчитан на 186 мест, поликлиника — на 150 посещений в день. Стоимость строительных работ составила порядка 468 млн рублей.

Ryazangov.ru Новый корпус больницы

В церемонии открытия приняли участие губернатор Олег Ковалев, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, руководители профильных ведомств, медицинских учреждений региона, компании-генподрядчика, а также коллектив больницы.

В новом корпусе расположились поликлиника, а также пульмонологическое и офтальмологическое отделения. Также здесь есть рентгенологический кабинет, приемное отделение, операционный блок, палаты для пациентов, в том числе для маломобильных групп людей.

Помещения нового корпуса осмотрели Олег Ковалев и Андрей Макаров. Им была продемонстрирована работа регистратуры поликлиники, где используются передовые информационные технологии, позволяющие вести необходимую документацию полностью в электронном виде, осуществлять в режиме он-лайн запись на прием к специалистам пациентов из районов области, проводить консультации со специалистами других медучреждений.

Глава региона отметил, что открытие нового лечебного корпуса является значимым для региона событием.

«Созданные здесь условия, современное оборудование, которое не уступает тому, что есть в федеральных клиниках, позволят улучшить качество оказания медпомощи жителям региона», — сказал губернатор Олег Ковалев на открытии корпуса.

Андрей Макаров выразил уверенность, что комфортные условия, созданные в новом лечебном корпусе, позволят медицинским работникам качественно выполнять свои обязанности, а пациентам получать медпомощь на достойном уровне.

ИА REGNUM напоминает, в 2016 году также должно было начаться строительство здания БСМП, а в 2017 году власти надеются приступить к строительству корпуса онкодиспансера.