Калининград, 15 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 15 декабря, вывезено на свалку и раздавлено тяжёлой техникой около 10 тысяч единиц поддельных детских игрушек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской областной таможни, вся продукция была признана судами контрафактом.

Калининградская облтаможня Последствия утилизации детских игрушек в Калининграде

Это, в первую очередь, поддельные детские товары под марками известных мировых брендов: «Кубик Рубика» (головоломки), «Sofia the First» (куклы), «iPhone 5S» (детские игрушки-машины), «Planes» (игрушки-телефоны с изображением мультипликационных персонажей — самолетиков) и многое другое.

«Контрафактные товары представляют для детей реальную опасность, — отметили в ведомстве. — Они могут вызвать аллергические реакции или проблемы посерьезней. Ведь подделки лишь имитируют внешний вид оригинальной продукции, но при этом они могут оказаться токсичными и опасными для здоровья юных потребителей».

Всего в 2016 году количество выявленной некачественной продукции в зоне деятельности Калининградской областной таможни составило 137 тыс. единиц, из которых судами признано контрафактными свыше 88 тыс. (в 2015 году — 82 тыс.).

Среди контрафактных товаров по-прежнему преобладают детские игрушки, которые везут в Калининградскую область преимущественно из Китая.