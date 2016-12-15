Ярославль, 15 декабря, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Известное ООО «Гилси», арендатор Петропавловского парка в Ярославле требует изменить Генеральный план города, отменив рекреационное назначение парка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

Эпопея вокруг аренды парка длится уже много лет. ООО «Гилси» получило в аренду федеральные земли парка, разбитого в 18 веке, для реконструкции и реставрации зданий и строительство многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром. Земля парка является территорией памятника федерального значения.

Впрочем, никаких заметных работ фирма не вела, а протесты граждан и позиция мэрии города не позволили начать строительство, при этом заброшенные памятники на территории парка продолжали разрушаться. 1 ноября 2016 года «Гилси» подало иск к муниципалитету в Ярославский областной суд, по сути потребовав признать парк не парком, отменив его статус как рекреационной зоны, зафиксированный в Генеральном плане города.

«Они просят отменить нормы Генерального плана и правил землепользования и застройки, которые не позволяют осуществить деятельность, обозначенную в договоре аренды — реконструкцию и реставрацию зданий и строительство, так как статус рекреационной зоны не предусматривает таких видов. Между тем Генеральный план был утвержден раньше, чем заключен договор аренды», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

В судебном заседании участвуют также защитники Петропавловского парка, которые много лет борются против его застройки.

«Несколько дел по парку сейчас рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области, и нас настораживает всплеск активности арендатора. Мы надеемся, что мэрия города, как и при предыдущем руководстве, продолжит отстаивать парк заодно с жителями района и активистами», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница, член общественного движения в защиту Петропавловского парка Елена Богданова.