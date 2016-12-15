Москва, 15 декабря, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Холдинг «Вертолеты России» выполнил все заказы Минобороны России, запланированные по Гособоронзаказу 2016 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Mil.ru Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник»

«Вертолеты России» завершили поставки вооруженным силам России ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-35М, а также военно-транспортных Ми-26 в соответствии с государственными контрактами. Испытания этой техники завершены, документация по ее приему-передаче оформлена, все заказанные вертолеты поступили в подразделения и части министерства обороны России», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме поставки новой техники, холдинг также выполнил ремонт и модернизацию вертолетов, поступивших из войсковых частей Минобороны России.

Напомним, ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М предназначены для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений. Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» отличается усиленной бронезащитой, повышенной живучестью, оснащен высокоточным комплексом вооружения различного назначения.

Транспортно-боевые Ми-35М способны как уничтожать бронетехнику противника и оказывать огневую поддержку наземным войскам, так и перевозить солдат с вооружением, эвакуировать раненных и перевозить различные грузы.

Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 применяются для оперативной переброски техники, крупногабаритных грузов и боевых подразделений. Ми-26 является мировым рекордсменом по грузоподъемности среди серийных транспортных вертолетов.