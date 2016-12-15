Калуга, 15 декабря, 2016, 17:05 — ИА Регнум. На площадке калужского индустриального парка «Ворсино» разместится предприятие бельгийской компании «Orac Decor» по производству инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Admoblkaluga.ru На церемонии подписания соглашения

По информации правительства Калужской области, в новый завод планируется за два года инвестировать более 200 млн рублей. Выпуск инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов предполагается в объеме 10 млн погонных метров.

Продукцию намерены поставлять российским потребителям, а также в страны Восточной Европы, Скандинавии и СНГ. По словам генерального директора ОАО «Orac n.v.NV» Ива Тайю, завод в Калужской области станет третьим в мире и первым в России производством этой компании.

«Мы расширяем круг российских деловых партнеров, в том числе, приглашаем российских дизайнеров. Компания открыта для новых идей, которые будут реализовываться в России. В основе нашей деятельности — сохранение лучших архитектурных традиций и разработка инновационных технологий», — подчеркнул он.

Между тем, в Калужской области уже работают инвесторы из Бельгии. «Компания Orac Decor — это новое направление бельгийского бизнеса, который приходит на территорию нашего региона», — считает заместитель губернатора области Владимир Потемкин.

Напомним, компания ORAC n.v. основана в1970 году в бельгийском городе Остенде. Изначально ассортимент ее продукции составляли декоративные элементы из полиуретана для мебельной промышленности, затем произошла переориентация на выпуск рельефных элементов для декора помещений. Это розетки, карнизы, стеновые панели, кронштейны и другие детали. В настоящее время два завода компании расположены в Бельгии и в Словакии.

Продукция ORAC известна и востребована более чем в 60 странах мира. В числе наиболее значимых для компании объектов — постройки комплекса Московского Кремля, театры столицы, «Royal Palace» в Мадриде — официальная резиденция Короля Испании, отель Sheraton в Берлине, пражская гостиница «Hilton Prague» и многие другие.