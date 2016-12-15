Симферополь, 15 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Формирование полноценной эскадрильи морской авиации Черноморского флота, укомплектованной 12 многофункциональными истребителями Су-30СМ, завершено в Крыму, сообщает RT.

Mil.ru Многоцелевой истребитель Су-30 СМ

Как сообщает информационная служба Черноморского флота России, с прибытием в Крым еще трех многоцелевых истребителей Су-30СМ вдобавок к уже имевшимся девяти самолетам этого типа, завершено формирование первой полноценной эскадрильи из истребителей данной модели. Все самолеты эскадрильи находятся в полной технической готовности, укомплектованы экипажами и техниками, что позволяет поддерживать постоянную боевую готовность.

Многофункциональные истребители Су-30СМ (серийный модернизированный) отлично зарекомендовали себя среди летчиков-черноморцев и уже являются главной ударной силой морской авиации Черноморского флота.

Су-30СМ является первым в мире серийным истребителем, обладающим сверхманевренностью, предназначенным для завоевания господства в воздухе. Самолет способен уничтожать как современные, так и перспективные истребители вероятных противников, наземные цели и боевые корабли. Экипаж боевой машины составляют два человека. Многофункциональный истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) принят на вооружении ВКС России в 2012 году. Истребитель способен летать на высоте до 17 500 м на дальность до 3200 км. Бортовая РЛС боевой машины с фазированной антенной решёткой способна обнаруживать и сопровождать до 15 воздушных целей, включая объекты с малой радиолокационной заметностью, и одновременно атаковать до четырёх из них.