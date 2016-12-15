Елец, Липецкая область, 15 декабря, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Официальная церемония открытия Елецкой промышленной площадки особой экономической зоны «Липецк» состоялась 14 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, глава администрации Липецкой области Олег Королев, генеральный директор АО «ОЭЗ» Виталий Милявский, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Кошелев, главы муниципальных районов Липецкой области, руководители контрольно-надзорных органов Липецкой области и представители компаний-резидентов.

Admlip.ru Олег Королев выступает на открытии Елецкой промышленной площадки ОЭЗ «Липецк»

Меньше чем за год в Елецком районе были созданы условия для размещения новых производств, проведены газовые и водопроводные сети, линии связи, установлена мобильная электроподстанция. Из областного бюджета на эти цели было выделено 500 млн рублей. Второй участок федеральной особой экономической зоны общей площадью 1300 гектаров расположен рядом с федеральной трассой М4 «Дон».

По прогнозам, объем инвестиций потенциальных резидентов Елецкой промышленной площадки к 2025 году составит 176 млрд рублей и обеспечит создание 10 тысяч рабочих мест. Совокупный объем отчислений в бюджеты должен достичь 10 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет — 6,5 млрд, в областной и местный — 3,5 млрд. На территории новой площадки предполагается размещение предприятий машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, автокомпонентов и комплектующих, предприятий сельхозмашиностроения, робототехники, предприятий по производству медицинского оборудования, электро‑ и энергооборудования.

На сегодня ОЭЗ ППТ «Липецк» входит в тройку самых эффективных особых экономических зон страны. За 10 лет она привлекла 47 компаний-резидентов из 14 стран мира и освоила 35,4 млрд рублей инвестиций. В ОЭЗ было создано 3126 рабочих мест, объем производства составил 46 млрд рублей, объем налоговых и таможенных отчислений — 5,85 млрд.

В 2017 году планируется открыть 10 новых заводов, объем инвестиций в которые составит 25 млрд 155 млн рублей, будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский отметил: «Сегодня мы являемся свидетелями настоящего рекорда в практике развития особых экономических зон. Некоторое время назад министерство экономического развития РФ было вынуждено закрыть восемь ОЭЗ, потому что на протяжении пяти-шести лет эти площадки не обустраивались, не открывались, не приходили инвесторы… Здесь мы видим, как за пять-шесть месяцев подготовлена и начинает функционировать Елецкая площадка — фактически новая ОЭЗ. На этой территории уже появился новый масштабный инвестор, а ряд российских и зарубежных компаний заявили о своём решении прийти сюда в ближайшее время».

«Объем инвестиций в регион уже более десяти лет превышает объем консолидированного бюджета в среднем в 2,6 раза. Развитие второго участка ОЭЗ даст возможность региону развиваться еще более динамично, а Елец станет не только городом с богатыми культурно-историческими традициями, но и промышленным, инновационным и технологическим центром», — считает глава региона Олег Королев. Он также подчеркнул, что расширение ОЭЗ за счет второго участка имеет особое значение для жителей Ельца, Елецкого, Измалковского, Долгоруковского и Становлянского районов, которые смогут получить новые рабочие места.