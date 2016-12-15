Ульяновск, 15 декабря, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Проводимый в Ульяновской области «Ученик года» может получить всероссийский статус. Идею проведения конкурса на всероссийском уровне уже поддержала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Об этом она заявила в ходе встречи с губернатором Сергеем Морозовым.

Дмитрий Пускин. Дополнительные занятия в школе

«Мы давно для себя решили: главное достояние Ульяновской области — это её люди. И региональная власть должна создать для них такие условия, чтобы каждый мог по максимуму раскрыть свой потенциал, найти себя, что называется. На нашей земле очень много талантливых ребятишек. Поэтому и появился конкурс «Ученик года», чтобы выявлять одарённых учащихся и дать им дополнительный импульс для самосовершенствования», — рассказал на встрече Морозов.

По его словам, с 1999 года конкурс был областным, в 2009 году он был проведён на уровне ПФО, а уже с 2011 стал межрегиональным: «Мы видим, что с каждым годом всё больше субъектов РФ хотят поучаствовать в этом уже очень престижном соревновании. Приятно, что инициативу сделать конкурс общероссийским поддержали и на федеральном уровне. Значит, нам удалось сделать что-то важное для всей нашей великой страны».

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба заявила, что конкурс «Ученик года» давно приобрёл популярность как среди учеников Ульяновской области, так и в целом среди других регионов.

«Если в 2011 году к нам приезжали 14 субъектов РФ, то в 2016 их было уже 28. Это эффективная площадка по обмену опытом, где школьники могут продемонстрировать свой интеллект, творческие способности и лидерские качества. Победитель финального этапа получает денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Данный конкурс входит в программу по выявлению и поддержке талантливых детей в Ульяновской области», — отметила Уба.

Кроме того, участники встречи обсудили передачу детского оздоровительного лагеря «Факел» в Димитровграде на областной баланс, вопросы развития дополнительного образования и движения «За советскую школу», а также взаимодействия Правительства и вузов, в том числе участия университетов в региональной повестке.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул важность задачи раскрытия одарённых детей, развития их творческого начала.