Рязань, 15 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Рязани уволили водителя маршрутного такси, который выставил 12-летнего ребенка из автомобиля из-за того, что у мальчика не хватило денег, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

geralt Увольнение

Инцидент произошел 1 декабря. Вечером мальчик возвращался домой, у него в руках был чехол со спортивным луком. Водитель потребовал от ребенка оплатить провоз багажа, однако денег на это у мальчика не оказалось. Тогда мужчина выгнал его из транспорта. Произошло это около остановки «Площадь Ленина».

К слову, водитель другой маршрутки под номером 88, также отказался везти мальчика. За что ему был объявлен выговор.

«С сотрудниками компании-перевозчика проведены инструктажи о необходимости осуществления в зимний период перевозки детей, которых не сопровождают взрослые, при любых обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы.