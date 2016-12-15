Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Мужчина 1990 года рождения погиб в результате травмирования электропоездом в Приморском районе Петербурга днем 15 декабря. Органы СКР на транспорте проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

Как сообщили сегодня в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, трагедия произошла на переезде «Новая Деревня — Лахта».

«По предварительным данным, молодой человек переходил ж/д пути в неустановленном месте и был смертельно травмирован проходящим электропоездом», — отметили в пресс-службе управления.

Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение.

По данным СМИ, ЧП произошло на Школьной улице, у дома 30, в месте, где нет пешеходного перехода. Мужчина к моменту прибытия медиков еще подавал признаки жизни, однако вскоре скончался. Из-за происшествия возникла небольшая задержка в движении пригородных поездов.

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Как сообщили в конце ноября в ОЖД, за десять месяцев текущего года в зоне ответственности Октябрьской магистрали в результате нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта было травмировано 202 человека. Основная причина трагических случаев — пренебрежение правилами и пересечение путей в неустановленном месте, перед идущим поездом и, что особенно характерно для молодёжи, переход железной дороги в капюшоне и наушниках. Таким образом, с января по октябрь погибло 134 взрослых и 9 детей.