Тюмень, 15 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Тюмени водитель маршрутки подозревается в издевательстве над ребенком, забывшим дома транспортную карту. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Ximena-c Водитель

Десятилетний тюменец, ученик 4 класса школы №70 сегодня утром, 15 декабря, сев в маршрутку, обнаружил, что забыл дома транспортную карту и попросил водителя выпустить его. Водитель отказался выпустить ребенка из микроавтобуса и продолжал движение по маршруту. Мальчик смог выйти через семь остановок от дома после того, как его проезд оплатил другой пассажир маршрутки. Ребенок вышел на мороз (по информации Гидрометцентра — в Тюмени минус 32 градуса по Цельсию) и 10 километров шел пешком до дома.

«Пешком шел обратно. Замерз и запуган. Первый день после простуды. Неделю лечились. Я, как на грех, выключила телефон. 22 рубля — цена вопроса. И все эти баталии о повышении оплаты, о тяжелом труде водителей маршруток. Нелюди» , — написала мать ребенка в социальной сети.

По данному факту следственными органами СКР по Тюменской области проводится процессуальная проверка. На данный момент известно, что маршрутное такси принадлежит компании «Транс-сервис».

В муниципальном казенном учреждении «Тюменьгортранс» специалист по связям с общественностью Любовь Фоминцева сообщила PARK.72: «Согласно Правилам перевозки пассажиров, водитель не имел прав удерживать пассажира (причем любого, не только ребенка без сопровождения взрослых), и должен был выпустить его на затребованной остановке. По факту обращения будет проведена проверка с целью установить достоверность изложенной информации. И уже тогда будет принято окончательное решение».

Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс» сообщает, что вновь будет проведен инструктаж с руководителями транспортных компаний, работающих на пассажирских перевозках. Ранее перевозчики были оповещены, что в период низких температур высаживать из автобусов пенсионеров и школьников недопустимо.

Отметим, аналогичный случай произошел 18 ноября в Екатеринбурге. Кондуктор высадила из муниципального автобуса девочку после того, как та не смогла оплатить проезд. Ранее она не смогла найти свой проездной, кроме того, у неё не нашлось при себе необходимых для проезда 26 рублей. При этом на улице в тот день был мороз — в районе минус 23 градусов. Тем не менее, кондуктор потребовала от девочки выйти из автобуса. Несколько остановок ребёнку пришлось преодолеть пешком.

История вызвала широкий общественный резонанс. Прокуратура и администрация города начали проверки, а СКР возбудил уголовное дело. Муниципальные власти Екатеринбурга заявили, что формально кондуктор прав, но существуют и моральные принципы, которыми тоже нужно руководствоваться.