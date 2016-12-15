Астана, 15 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 76-летний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, тот самый, в честь которого еще недавно хотели переименовать столицу страны Астану и которому посвятили песню «Елбасы» (лидер нации — перевод с каз.), тот, которого недавно признали творцом казахской государственности и которому недавно открыли памятник в Алма-Атинской области, тот, именем которого называют улицы, как оказалось, невосприимчив к лести. Такое заявление казахстанский лидер сделал сегодня, 15 декабря, в Астане на торжественном собрании по случаю 25-летия Независимости Казахстана.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

«В такие моменты обычно говорятся, конечно, слова разные, я сейчас тоже слышал, вы слышали — много лестных слов в мой адрес. Я имею такой возраст, такой опыт, меня этим тронуть, конечно, невозможно, тем более я имею опыт работы других руководителей, с которыми нам приходилось работать. Дело в том, что когда говорится то, что действительно сделано, тогда нормально. Но сверх того не должно быть сказано. Все равно я благодарю за все добрые слова. Считаю, что это делается, чтобы меня вдохновить на будущие дела. Заверяю вас, я сижу вдохновленный весь», — скромно заметил президент Казахстана.

Правда, это было практически в самом конце его выступления. А начал он его совершенно с другого — с казахстанского феномена.

«25 лет Независимости — это беспримерный подвиг нашего поколения, не подвластный времени. Символично, что в юбилейный год Казахстан избран в Совет Безопасности ООН. Принятая парламентом Декларация 25-летия независимости стала важным политико-правовым документом, в котором отражены наши великие достижения и победы. Наша страна, по мнению ведущих международных экспертов, дала миру яркий пример казахстанского «экономического чуда». Мы сформировали уникальную модель мира и согласия. Главное — мы создаем такое справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я — казахстанец, это моя страна, я строю здесь своё счастье!» Я убежден, что пройдёт время, и даже спустя тысячу лет труд нашего поколения, самоотверженно создавшего новую страну, будет вдохновлять и помогать нашим потомкам дальше вести Родину вперёд», — растрогал Назарбаев участников собрания.

Заботливый «папа»

Естественно, не обошлось и без приятных для населения сюрпризов и обещаний. К примеру, Назарбаев распорядился повысить в 2017 году пенсии на 20%.

«В ознаменование нашего праздника — 25-летия независимости — я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года», — отдал он распоряжение, пояснив, что пенсия увеличится у 2 млн 200 тыс. казахстанцев.

А ведь еще в октябре 2016 года вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Биржан Нурымбетов заявлял, что в 2017 году пенсии будут повышены всего на 9%.

«В 2017 году размер пенсии будет повышен на 9%, на базе этих повышений размер базовой пенсии составит 12 802 тенге (2560 руб.). Общий размер пенсий с учетом базовых и солидарных выплат составит в среднем 60 167 тенге (12 033 руб.)», — сообщил вице-министр.

Нурымбетов тогда же пообещал, что с января 2017 года будут повышены и размеры всех видов соцпособий — на 7%.

Но и здесь президент оказался щедрее. По случаю праздника он велел увеличить пособия по рождению ребенка на те же 20%.

«Поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. У нас сейчас очень высокий уровень рождаемости — рост 55%», — заявил глава государства.

Он также отметил, что все эти годы, несмотря на мировые экономические кризисы, государство уделяло особое внимание социальной сфере.

«Социальные расходы за 25 лет выросли с 26 миллионов до 4,8 триллионов тенге, как посчитали, это в 180 тысяч раз, это 46% от бюджета страны. Эту работу мы будем продолжать», — пообещал Назарбаев.

Что же касается повышения пособия по рождению ребенка, то это, судя по всему, делается для дальнейшего роста населения. По словам президента, согласно расчетам мировых экспертов, если рождаемость в семье ниже 2,11%, то любой нации через 25 лет не будет. Если же уровень рождаемости выше этой цифры, то население будет расти.

«Поэтому сегодняшний бэби-бум Казахстана нам надо поддерживать. Численность населения Казахстана к 2050 году составит 25 млн человек, из которых экономически активное население будет насчитывать 11 млн человек. Возникнут несколько миллионных городов в нашей стране, где будут создаваться наука, технология и все развитие, так говорит мировой опыт. Все государственные услуги, подлежащие автоматизации, будут оказываться в электронном формате. Вот такой я вижу нашу страну, значит, мы сделаем, достигнем этого!», — поделился Назарбаев своими ожиданиями.

Примечательно, что на том же торжественном собрании по случаю 25-летия независимости стало точно известно сколько на самом деле детей у Назарбаева.

«У вас, Нурсултан Абишевич, в Казахстане более 5 млн детей, и для них Казахстан независимым был всегда. Миллионы благодарных, а главное здоровых сердец — это есть самое главное богатство нашей страны. Это есть мощное сердце, могучий мотор независимости, который будет биться вечно», — заявил в своем выступлении заведующий отделением детской кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Дмитрий Горбунов.

Мировое признание

Праздник был бы не полным без признания собственных заслуг на мировой арене.

«Лауреат Нобелевской премии по экономике господин Финн Кюдланд подчеркивает, что Казахстан является одной из наиболее быстро развивающихся стран в мире, темпы развития страны впечатляют. В 2012 году мы вошли в число пятидесяти самых конкурентоспособных экономик мира. За годы независимости наша экономика выросла более чем в 20 раз! 17 лет из 25 — стабильный рост каждый год. По экспертным прогнозам, Казахстан и в ближайшие 10−20 лет будет входить в число стран-лидеров по росту экономики», — пообещал Назарбаев.

При этом он напомнил, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан поднялся с 51-го на 35-е место всего лишь за год. Это, по мнению президента, удалось сделать благодаря почти 1,3 млн предпринимателям.

«У наших состоявшихся сегодня бизнесменов не было отцов-миллионеров, которые могли бы оставить им наследство и выделить первоначальный капитал. Им самим пришлось выходить. Я всегда говорил, что ценность реформам придали именно беспокойные люди, трудяги, которые своим трудом создали свое и будущее страны. Адреса успеха, конкретные биографии капитанов казахстанского бизнеса нынче у всех на слуху. Перечислять не буду, дабы кого-нибудь не пропустить. Их все знают», — сказал Назарбаев.

Он также напомнил, что до обретения Казахстаном независимости в стране не было единой системы коммуникаций, производства, транспорта, электропередачи. Все это было создано за последние 25 лет. Впрочем, подобного рода заявления не вызывают уже удивления. Ведь еще недавно Назарбаев сделал, по сути, сенсационное открытие: во времена царской России Казахстан был ее колонией, которую регулярно грабили, вывозя «природные ресурсы и заставляя глотать пыль», но при этом не имел даже железных дорог.

«В 1991 году была отчаянная ситуация. Перед нами стояла жесткая дилемма — быть или не быть государству, единому народу и всему остальному. Страна погрузилась в дикий капитализм. Коллапс административно-командной экономики оставил миллионы людей без средств к существованию. Голоса всевозможных экспертов и политиканов со всех сторон пугали нас быстрым распадом или гражданской войной. Начиная с 1990 года, из Казахстана уехало около трех миллионов шестисот тысяч человек по разным причинам, вам они известны. По сути, каждый год от нас уезжало по одному городу. И население страны в те годы снизилось от 17,5 миллионов до 14 миллионов человек. И это оказало дополнительный сильный удар по нашей экономике. Миру мы не были интересны, просто не были нужны. Сегодня трудно представить, что все это было всего лишь 25 лет назад. Но все было именно так. Сегодня Казахстан — успешное процветающее государство, которое знают во всем мире, и молодежи кажется, что сегодняшняя действительность была всегда. Но старшее поколение помнит, что так было не всегда», — напомнил лидер нации .

Значимость страны на мировой арене была бы не столь высокой, если бы этому не было подтверждений извне. А такие подтверждения, согласно сообщениям пресс-службы президента Казахстана, имеются. В частности, уже известно о поздравительных телеграммах по случаю 25-летия Независимости, полученных от президента Республики Кореи Пак Кын Хе и президента Федеративной Республики Германия Йоахима Гаука.

«Мир и согласие в казахстанском многонациональном обществе создали благоприятные условия для процветания Вашей страны. Германия остается надежным партнером Казахстана и намерена продолжить углубление политического диалога в вопросах верховенства демократии и права», — говорится в телеграмме Гаука.

Кроме того, в телефонном разговоре с Назарбаевым свои поздравления высказали новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Сербии Томислав Николич.

«В адрес главы государства продолжают поступать поздравительные телеграммы», — указывается в сообщении пресс-службы.

Имена руководителей государств на торжественном собрании перечислил спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев: генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент США Барак Обама, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении — Серж Саргсян, Белоруссии — Александр Лукашенко, Киргизии — Алмазбек Атамбаев, Украины — Петр Порошенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедов, император Японии Акихито, король Бельгии Филипп, король Нидерландов Виллем-Александр, король Испании Филип VI. «Поздравительные письма поступают от руководителей Грузии, Молдавии, прибалтийских стран, Вьетнама, Монголии, Сингапура, Малайзии, Израиля и других стран», — добавил Токаев.

Планов — громадье

Еще одной целью Назарбаева, о которой он заявил на торжественном собрании, является перераспределение власти в стране.

«История независимости показывает, что успех строительства нового государства, реформ обеспечен прежде всего сильной президентской властью. Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше развитие, историю, культуру, традиции. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и Конституции», — сообщил Назарбаев.

Тут следует отметить, что к изменениям в Конституции казахстанцам тоже не привыкать. Напомним, действующая Конституция Республики Казахстан была принята на Всенародном референдуме 30 августа 1995 года. В последующем в нее три раза — в 1998, 2007 и 2011 г.г. — вносились изменения.

В частности, в 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей основного закона. Они коснулись сроков и полномочий президента, депутатов Сената и Мажилиса (верхней и нижней палат парламента), был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего.

В 2007 году поправки касались перехода к пропорциональной избирательной системе; укрепления статуса парламента за счёт введения нормы об утверждении премьер-министра парламентским большинством и процедуры консультаций президента с партийными фракциями при назначении главы правительства. Были и другие поправки — к примеру, разрешающие первому президенту Казахстана (в лице Назарбаева) избираться неограниченное число раз, но вот у последующих президентов такого права уже не будет — их ограничили двумя сроками.

В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов президента страны.

В общем, крылатое выражение «Бог троицу любит», судя по сегодняшнему выступлению Назарбаева, не применимо к казахстанской Конституции.

Однако вернемся к планам лидера страны и его видению будущего.

«Казахстан войдет в первую 30-ку стран с наивысшими рейтингами качества школьного образования. Наши ключевые университеты войдут в число сотни ведущих вузов мира. Проводимые сегодня реформы, рост благосостояния населения позволят увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 82 лет, будем наравне с японцами. В 4,5 раза вырастет объем ВВП на душу населения, в условиях выполнения наших программ до 40−60 тысяч долларов, что будет соответствовать уровню развитых государств, куда мы стремимся», — заверил участников собрания глава государства.

Он также пообещал, что все граждане, вне зависимости от места жительства, пола, возраста и социального положения, смогут получать высококачественное образование и медицинскую помощь.

«Время быстротечно, мы знаем, желание нового качественного развития — вот главная идея нации на ближайшее десятилетие, поэтому в предстоящие годы я намерен консолидировать усилия общества на выполнение всех стратегических задач и планов, которые мы наметили», — резюмировал Назарбаев.