Ереван, 15 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. На границе России с Грузией на КПП «Верхний Ларс» застряло около 700 грузовых машин, большая часть которых направляется в Армению, заявил журналистам 15 декабря министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. По его данным, сейчас проезд закрыт для всех типов машин из-за обильного снегопада.

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«Если снегопад немного ослабеет, дорогу откроют на несколько часов», — добавил Мартиросян.

Кроме грузовиков, на границе скопились и легковые автомашины, однако их количество значительно меньше, так как дорога для них время от времени открывается.

По словам министра, с грузинской стороны машин значительно меньше, потому что они стоят небольшими группами на большем расстоянии, рядом с объектами питания.

Пару дней назад министр побывал на перевале сам и беседовал с водителями. Армянский министр также обсудил ситуацию на российско-грузинской границе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией закрыт почти для всех видов транспорта вот уже 13-й день.

В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении поручил министру связи Ваану Мартиросяну и дальше поддерживать интенсивную связь с грузинскими и российскими коллегами и «пристально следить за обстановкой на КПП «Верхний Ларс».

Между тем, Ваан Мартиросян затруднился ответить на вопрос, что собирается предпринимать правительство Армении для помощи дальнобойщикам и транспортным компаниям, помимо ожидания улучшения погодных условий.

По информации армянских СМИ, водители, которые застряли на границе испытывают проблемы с топливом, продуктами питания и даже питьевой водой: до объектов, где можно приобрести продукты питания, далеко, а цены запредельно высокие.

Армянский министр также не опровергает, что такие проблемы существуют и в особенности на российской территории.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС России по Северной Осетии, с 21:30 13 декабря 2016 года до особого распоряжения запрещено движение всех автотранспортных средств на участке Владикавказ — населенный пункт Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Республики Грузия.

«Силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания развернуты пункты обогрева и питания», — говорилось в сообщении.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Из трех автомобильных магистралей, связывающих Россию с Грузией (соответственно с Арменией), действует только высокогорная Военно-Грузинская дорога. Более удобное транспортное сообщение через Абхазию или Южную Осетию не действует многие годы.

В свое время армянские власти именно отсутствием стабильно действующей автодороги объясняли невыгодность вступления Армении в Таможенный союз.

Военно-Грузинская дорога — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ и Тбилиси. Дорога, длина которой составляет 208 км, поднимается по долине реки Терек и пересекает Крестовый перевал (высота 2384 м). Начало строительства русскими войсками дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана крепость Владикавказ. Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году, передвижение было весьма трудным — посланный в том году в Грузию отряд русской армии под командованием генерала Лазарева прибыл на место через 36 дней.

23 июня 2016 сели и половодье на реке Терек полностью размыли часть автодороги на грузинской стороне Дарьяльского ущелья у контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Дорога не действовала около 3 недель.