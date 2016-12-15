Минск, 15 декабря, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Ночью с 14 на 15 декабря в столице Белоруссии, Минске, был задержан известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (имеющий также гражданство Украины и Канады), сообщает euroradio.fm. Действия белорусских властей связаны с запросом Азербайджана, который, как пишет Azeri. Today, был возмущен тем, что «симпатизирующий карабахским сепаратистам Лапшин не раз совершал несогласованные с официальным Баку, а значит, незаконные визиты на оккупированные азербайджанские территории, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана».

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В июне прошлого года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку Лапшину удалось благодаря тому, что в украинском паспорте имя «Александр» было указано на украинском как «Олександр».

Баку объявил Александра Лапшина в международный розыск за нарушение закона «О Государственной границе» и Миграционного кодекса. На данный момент соответствующие структуры Азербайджана и Белоруссии ведут переговоры о передаче Лапшина в Баку и привлечении его к ответственности за «грубое и сознательное нарушение азербайджанского законодательства», передает Azeri.Today.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря белорусскими властями был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

До того в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции» — таково официальное заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.

Официальная германская пропаганда устами обозревателя Deutsche Welle («Немецкая волна») Натальи Макушиной приветствовала арест трех сотрудничающих с ИА REGNUM журналистов — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — которых Минск обвинил в якобы «разжигании межнациональной розни».

«Немецкая волна» (DW) обратила, наконец, внимание на экстремизм и национальную нетерпимость, которые сеет армянское издание российского базирования ИА REGNUM, — говорится в комментарии азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ. — Удручает, что немецкая пресса все эти годы махала рукой на пропагандистскую ложь агентства в отношении Азербайджана и «проснулась» только сейчас, когда ИА REGNUM наточило свои клыки на Беларусь».

«Негодование» автора Deutsche Welle «по поводу редакционной политики ИА REGNUM и действия белорусских властей, пусть даже запоздалые, вызывают у рядового азербайджанца полное понимание», говорится далее, так как «Беларусь — это стратегический партнер и союзник Азербайджана, а президентов двух стран Александра Лукашенко и Ильхама Алиева связывают не только обычные отношения двух коллег, но и личная дружба».