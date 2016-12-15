Ульяновск, 15 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Ульяновская область получит дополнительные средства на содержание региональных дорог в рамках государственной программы по развитию региональной транспортной системы в 2014—2020 годах.

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Ранее распоряжением правительства РФ межбюджетные трансферты в размере 8,7 млрд рублей распределены между бюджетами 83 субъектов. В своём выступлении председатель правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что трансферты пойдут на выполнение региональных программ в сфере дорожного хозяйства: «Это почти 9 млрд рублей. Деньги регионы могут использовать, в том числе для того, чтобы привести в нормативное состояние автомобильные дороги регионального и местного значения».

В соответствии с документом, дополнительные поступления в бюджет Ульяновской области составят порядка 61 млн рублей. «Данные средства мы планируем направить на зимнее содержание магистралей. Также в рамках изменений в госпрограмму будут перераспределены средства регионального дорожного фонда. Высвобожденные деньги направят на повышение безопасности на трассах», — отметил Дмитрий Вавилин.

За счёт перераспределения средств дорожного фонда также увеличится финансирование деятельности Центра автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного хозяйства ГИБДД УМВД по Ульяновской области.

«Сохранность жизни на дорогах для нас имеет первостепенное значение. В ближайшие годы мы продолжим реализовывать эффективные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Такую задачу перед нами поставил губернатор», — прокомментировал директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Сергей Холтобин.

По его словам, в 2017 году на эти цели из дорожного фонда будет направлено 82 млн рублей и, начиная с 2018 года, мы планируем направлять на безопасность по 160 млн рублей ежегодно. Особое внимание будет уделено освещению дорог, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Порядка 113 павильонов будут приведены в нормативное состояние. К 2020 году этот показатель планируется увеличить до 600 объектов. Кроме того, с каждым муниципальным образованием будет рассмотрена возможность сооружения тротуаров вдоль транзитных дорог, проходящих по территории населённых пунктов.

По данным регионального правительства, в 2017 году на областных магистралях будет установлено порядка 2700 дорожных знаков. В период с 2018 по 2020 годы планируется разместить еще 16,4 тысячи знаков.

Продолжится работа по обустройству пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах на транзитных участках дорог. В 2017 году появятся 278 таких переходов. Также планируется обустроить 15 пешеходных переходов около школ в соответствии с международными стандартами и в 2018 году — 16 аналогичных пешеходных переходов.