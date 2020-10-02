Рязань, 15 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты Рязанской областной думы попытались отменить индексацию материнского капитала на третьего и последующего ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, соответствующая статья была в проекте областного бюджета на 2017 год. Объяснялось это тем, что денег в казне не хватает.

Александр Дейнека. Мать. 1932

В частности предлагалось приостановить действие одной из статей областного закона «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», которая и регулирует индексацию. Правда, такие меры депутаты хотели предпринимать только до 2020 года.

«Согласно определениям Конституционного Суда Российской Федерации, Российская Федерация как правовое и социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств», — говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как прокуратура направила замечание депутатам и министерство финансов региона, поправка была исключена из документа.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября депутаты Рязанской областной думы приняли в первом чтении бездефицитный бюджет. Расходы и дохода казны равны, они составляются 39,865 млрд рублей. При этом сообщалось, что более 76% расходов пойдет на социальную сферу. При этом более 95% денег будут выделены на те или иные нужды в рамках различных программ.