Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Петербургские энергетики восстановили электроснабжение в центральной части Северной столицы, нарушенное в 14:44 15 декабря. Об этом сообщили в ПАО «ТГК-1».

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По данным генерирующей компании, в результате короткого замыкания на одном из фидеров распределительного устройства 6 кВ электростанции №2 на Центральной ТЭЦ произошло отключение секции шин.

«Было ограничено электроснабжение ряда потребителей. В 15:50 схема электроснабжения была восстановлена», — отметили в «ТГК-1».

По данным издания «Фонтанка.ру», свет исчезал в квартале, ограниченном Советскими улицами, Мытнинской, Гончарной улицей и Невским проспектом. «В домах нет света, встали трамваи и не работают светофоры», — сообщал источник.

Tgc1.ru ЭС-2

Электростанция № 2 пущена в эксплуатацию 27 апреля 1897 г. Она находится в центре города, на Новгородской улице, 11. ЭС-2 входит в состав Центральной ТЭЦ, которая объединяет старейшие станции Петербурга. Центральная ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Центрального, Московского, Фрунзенского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга. В зоне обслуживания находятся около 500 тыс. человек.