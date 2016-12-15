Калуга, 15 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум.



Zskaluga.ru На заседании

Закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов был принят сегодня, 15 декабря, на заседании сессии калужского областного парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, общий объем доходов в 2017 году прогнозируется в сумме 40 млрд 108 млн рублей. Общий объем расходов составит 40 млрд 842 млн рублей. На 94% они сформированы в рамках государственных и других целевых программ. Почти 62% составляют расходы социального характера — 25 млрд 197 млн рублей.

Также депутаты приняли ряд поправок, подготовленных с момента принятия бюджета в первом чтении и поддержанных на расширенном заседании профильного комитета. В частности, нашла поддержку поправка губернатора, инициированная фракцией «Единая Россия», в части перераспределения средств в размере более 99 миллионов рублей в пользу министерства экономического развития. Дополнительные финансы пойдут на реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения». Более 66 миллионов будет направлено на субсидирование пригородных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом и более 33 миллионов пойдет на субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Комментируя принятый документ, председатель Законодательного собрания области Виктор Гриб отметил: «Работа над бюджетом следующего года была тесно связана с поиском компромиссов. Основная задача — выполнение всех взятых на себя социальных обязательств. В этих условиях возрастает роль депутатского корпуса в контроле за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств».

На заседании депутаты областного парламента определили стоимость трудового патента для иностранных работников и увеличили выплаты ветеранам труда. Депутаты установили коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2017 год.

Исходя из этого коэффициента, будет рассчитываться стоимость трудового патента для иностранных работников. Планируется, что в следующем году она составит 3900 рублей. По информации профильного министерства, за 9 месяцев 2016 года оформлено 15 139 таких патентов.

Кроме того, парламентарии приняли закон, предусматривающий увеличение с 1 января 2017 года размера ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. В частности, для ветеранов труда, ветеранов труда Калужской области и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, данная выплата будет составлять 462 рубля; для тружеников тыла и реабилитированных лиц — 669 рублей.

Депутаты ввели штрафы за нарушение порядка проведения массовых мероприятий с использованием пиротехники. В целях обеспечения безопасности граждан в региональный закон об административных правонарушениях депутаты добавили статью, которая позволит штрафовать за нарушение порядка при проведении массовых мероприятий с применением пиротехники. Для граждан штрафы варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел об этих правонарушениях депутаты наделили административные комиссии.

В рамках правительственного часа депутаты обсудили информацию о реализации закона «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения».

Напомним, что в ноябре 2015 года по инициативе министерства здравоохранения был принят документ, меняющий систему оплату труда медицинских работников. С тех пор от 55 до 60% заработной платы медиков направляется на выплаты по базовым гарантированным окладам. 30% составляют стимулирующие выплаты, 10−15% — компенсационные выплаты в зависимости от условий труда. До принятия этого закона базовый оклад составлял всего 20−40% от заработной платы в целом. Зачастую это делало процесс распределения фонда оплаты труда весьма субъективным.

Говоря о реализации данного закона, министр здравоохранения области Константин Баранов отметил, что в настоящее время средняя заработная плата медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области (с учетом совмещения ставок) составляет: врачи — 45 211 рублей; средний медицинский персонал — 24 452 рубля; младший медицинский персонал — 17 153,0 рубля.

По словам министра, работа по совершенствованию оплаты труда будет продолжена, так как «дорожной картой» утвержден дальнейший рост показателей средней заработной платы. В дальнейшем будут вноситься изменения в Закон по увеличению окладов работников, что приведет к увеличению гарантированной части заработной платы в средней заработной плате медицинских работников.