Ульяновск, 15 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Ульяновский наноцентр вошел в первую десятку национального рейтинга российских технопарков. По данным Ассоциации кластеров и технопарков, ULNANOTECH занял в рейтинге 8 место.

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Всего в рейтинг вошли 25 технопарков из Татарстана, Свердловской, Нижегородской областей и других субъектов. Специалисты Ассоциации кластеров и технопарков оценивали показатели инновационной активности и экономической деятельности резидентов, эффективность работы управляющей компании и наличие благоприятных условий для успешного функционирования участников.

При составлении рейтинга технопарки были разделены на три группы: высокий показатель эффективности, средний и ниже среднего.

Как отмечается в рейтинге, эффективность функционирования технопарков в России базируется на трех факторах: близость к крупным научным центрам и академической среде, наличие частных инвесторов, высокая заинтересованность региональных органов власти в диверсификации экономики.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, рейтинг еще раз говорит о том, что Ульяновская область выбрала правильное направление развития: «Формирование благоприятного инвестиционного климата — безусловный приоритет в развитии. А создание высокотехнологичных технопарков важно вдвойне, ведь именно на их базе мы сможем организовать передовое производство, успешно совмещать науку с бытовой сферой».

«Я уверен, что будущее за высокими технологиями. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание молодежному сегменту и детям. Работа над созданием системы центров инновационного творчества в самом разгаре», — отметил Морозов.