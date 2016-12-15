Волгоград, 15 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Бездефицитный бюджет Волгоградской области региональная власть решила «поддержать» за счет новых заимствований средств у банковских организаций. Накануне соответствующие конкурсы (всего 15 лотов) были объявлены на сайте госзакупок областным комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря со ссылкой на документы.

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Как следует из техзадания, десять кредитных линий по 500 млн рублей должны быть предоставлены на срок до трех лет и не позднее 30 декабря 2017 года. Еще 5 млрд рублей запрашиваются по пяти оставшимся лотам. В общей сложности регион намерен взять у банков 10 млрд рублей в кредит. Подать заявки желающие могут до 19 января 2017 года, итоги электронного аукциона подведут 23 января.

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В документе поясняется, что заёмные средства необходимы для для финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов был принят депутатами областной думы 1 декабря. Он утвержден бездефицитным и социально ориентированным. Доходы и расходы обозначены в сумме 73,1 млрд рублей. Накануне стало известно о сумме безвозмездных поступлений для Волгоградской области из федерального бюджета. По сравнению с первоначальными планами они были увеличены на беспрецедентную сумму — 7,3 миллиарда рублей. По прогнозам, годовая величина трансфертов приблизится к 21 миллиарду рублей. С учетом федеральных поступлений доходы и расходы областного бюджета на 2017 год будут увеличены до 80,4 миллиарда рублей.