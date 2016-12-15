Москва, 15 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Производителей электронных пароиспарителей, имитирующих курение (вейпов) предлагают обязать полностью указывать состав продукта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Чернышов.

lindsayfox Электронная сигарета

«Некоторые производители вейпов отказываются указывать состав веществ, входящих в состав электронных сигарет. Между тем, частое употребление испарителей, в состав которых входят вредные или неизученные наукой вещества, влечет за собой развитие серьезных онкологических заболеваний, таких, как рак горла или рак легких», — указывает автор законопроекта.

По мнению депутата, необходимо четко обозначить ингредиенты, которые могут входить в состав жидкостей для пароиспарителей, поскольку «ингредиенты для парения должны соответствовать определенным нормам и не содержать в своем составе канцерогенов и вредных веществ».

В связи с этим законопроектом предлагается обязать производителя электронных пароиспарителей указывать место изготовления продукта и его состав, кроме того, обязать производителей жидкости для электронного пароиспарителя указывать ее состав на упаковке продукта.

Законопроект запрещает добавление никотина в состав жидкости. Документом также предлагается усилить контроль за оборотом этих товаров, чтобы предотвратить попадание в магазины контрафактного продукта.

Принятие законопроекта позволит защитить граждан от воздействия некачественного или вредоносного вещества, которое может оказаться в составе жидкости для пароиспарителя, считает автор инициативы.