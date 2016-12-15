Москва, 15 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило Международному союзу биатлонистов (IBU) список, включающий имена 31 биатлониста, подозреваемого в нарушении запрета на прием допинга. Об этом президент IBU Андерс Бессеберг рассказал изданию VG.no. По его словам, некоторые из указанных спортсменов уже завершили карьеру или были дисквалифицированы, однако есть и те, кто в настоящее время участвует в международных состязаниях. Он добавил, что комитет IBU может отсеять тех спортсменов, которые подлежат временной дисквалификации. Первое заседание специального комитета IBU по указанному вопросу намечено на 15 декабря. В этот же день начинается этап Кубка мира по биатлону, который откроет мужская спринтерская гонка в Нове-Место в Чехии. Соревнования продлятся до 18 декабря.

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